Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Rico Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Kasten (70.) erzielt wurde.

Minute 70 1. SV Sennewitz gleichauf mit FC Hettstedt – 1:1

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Lucas Seidewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Petersberger Team errang (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Bartschek (61. Horn), Dieske, Von Cieminski, Seidewitz, Lorenz (83. Herrmann), Gerlach, Kasten, Görlitz, Bukenya, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (57. Bendzko), Mühlenberg, Kosko, Wienholz, Svitiukha (66. Krey), Stein, Döring, Krey, Doberenz, Hoffmann (86. Lettau)

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37