Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Björn Dinter (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Hardt der Torschütze (53.).

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt – 53. Minute

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Niclas Dragon (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erreichen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Dragon, Dinter (80. Moradi), Öder (61. Lindenhahn), Balbach, Hermann, Troitzsch, A. Kleinert (56. Grimm), Wittmann, Lippoldt (85. Werdan)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (56. Manga), Zuleger, Müller, Tinto, Hardt, Moh, Al-Hamdi (77. Barghan), Abdulrahman (71. Tilahun), Ali Yusuf, Keunang

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50