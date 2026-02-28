Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der Zörbiger FC gegenüber dem FC Eintracht Köthen machtlos und wurde mit 2:5 (2:3) vom Platz gefegt.

2:5 – Zörbiger FC verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen FC Eintracht Köthen

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Eintracht Köthen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:5 (2:3).

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Michl Winter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Köther legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jair Waylen Perry der Torschütze (24.).

Zörbiger FC hinkt 0:2 hinterher – Minute 24

Tor Nummer drei schoss Pascal Hempel für Zörbig (30.). Es blieb spannend. Oliver Kleewein (Zörbig) und Erony Pinto Correia (Köthen) trafen in Minute 35 und 45. Alhassana Diawara traf für Köthen (80). Spielstand 4:2 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Adrian Wojciech Mendel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 auszubauen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Eintracht Köthen

Zörbiger FC: Koller – Behr, Hempel, Schindler, Teichert, Gansen, Brenner, Nentwig (46. Lindemann), Kleewein (67. Schönburg), Oertel, Schmidt

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (74. Diawara), Amadou Narey, Kallenbach, Arolu, Bartosiak, Dzwonik, Perry (45. Mendel), Pinto Correia (53. Ishchenko), Sawaneh (77. Abou), Becker

Tore: 0:1 Michl Winter (13.), 0:2 Jair Waylen Perry (24.), 1:2 Pascal Hempel (30.), 2:2 Oliver Kleewein (35.), 2:3 Erony Pinto Correia (45.), 2:4 Alhassana Diawara (80.), 2:5 Adrian Wojciech Mendel (90.+8); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 114