Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tom Matthias erzielt.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Nentwig (46. Lindemann), Teichert, Gansen (66. Kleewein), Moreno Silva, Oertel, Brenner, Hempel, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Seliger

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Göring, Schauer, Ruckhardt, Balashov, Mergner (70. Aschenbach), Rickert, Raase, Dressel, Matz

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79