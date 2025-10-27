Vom US-Abenteuer in die schottische Fußballseele: Ex-Torhüter Pfannenstiel zieht es zum FC Aberdeen, wo eine Menge Arbeit auf ihn warten dürfte.

Aberdeen - Wenige Monate nach seinem Aus als Sportdirektor bei US-Club St. Louis City übernimmt Lutz Pfannenstiel eine neue Aufgabe. Wie der FC Aberdeen mitteilte, heuert der frühere Fußballtorhüter in gleicher Rolle wie in St. Louis bei dem schottischen Traditionsverein an. Offizieller Arbeitsbeginn für den 52-Jährigen beim Tabellenvorletzten der Scottish Premiership ist am 10. November.

„Der FC Aberdeen hat das, wovon viele Vereine weltweit nur träumen können – eine reiche Tradition, eine bewegte Geschichte und eine echte Fußballseele“, sagte Pfannenstiel laut Mitteilung. Er freue sich darauf, dort nun seine langjährige Erfahrung einbringen zu können. Unter anderem bei der TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf arbeitete Pfannenstiel bereits in leitenden Postionen.

Der gebürtige Bayer war Ende August als Sportdirektor in St. Louis freigestellt worden. Zuvor war er fünf Jahre lang der starke Mann bei dem im Sommer 2020 neu gegründeten Team.