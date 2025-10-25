Der Zörbiger FC erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Fußballfans einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Colin Seliger für Zörbig traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tom Matthias erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Höhnstedt erlangte (51.). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Nentwig (46. Lindemann), Matthias, Teichert, Schmidt (73. Deidok), Seliger, Moreno Silva, Oertel, Brenner, Gansen (66. Kleewein)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Balashov, Schauer, Rickert, Göring, Matz, Mergner (70. Aschenbach), Ruckhardt, Raase, Dressel, Matz

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79