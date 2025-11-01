Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war die Turbine Halle II gegenüber dem SV Romonta 90 Stedten machtlos und wurde mit 3:5 (1:2) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die Turbine Halle II und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag 3:5 (1:2) getrennt.

Niclas Noah Kochmann (Turbine Halle II) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Böttger (27.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Lindau verschaffte seinem Team vier weitere Tore (45., 58., 72., 82.). Dann schafften es die Hallenser, die Dominanz der Stedtener nochmal herauszufordern. Moritz Teichler versenkte den Ball in Spielminute 87. Spielstand 5:2 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Jan-Marek Leinhoß den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Romonta 90 Stedten

Turbine Halle II: Bergien – Kochmann, Nultsch, Günther (64. Anders), Titonis (73. Brülls), Krziwanie (73. Zahn), Leinhoß, Everding, Büchner (64. Teichler), Wehse (64. Müller), Kuske

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Schreiber, Böttger, Bielig, Höher, Schrötter (46. Thomas), Berger (66. Berger), Nachtwein, Lindau, Grünhage

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Philipp Böttger (27.), 1:2 Victor Lindau (45.), 1:3 Philipp Böttger (58.), 1:4 Maximilian Thomas (72.), 1:5 Philipp Böttger (82.), 2:5 Moritz Teichler (87.), 3:5 Jan-Marek Leinhoß (88.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 32