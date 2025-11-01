Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

Minute 35: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Pause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Keitel (80. Neubert), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kunze, Große, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Schmidt (68. Hanke), Geißler, Agwu (77. Kanditt), Klein

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Müller, Keunang (57. Ali Yusuf), Halibei (66. Belay Weldemichael), Zuleger (66. Barghan), Hardt, Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Teklay (57. Manga), Zavoloka

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37