Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half der SG 1919 Trebitz am Freitag nicht, als sie sich vor 218 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den SV Eintracht Elster geschlagen geben musste.

Bad Schmiedeberg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Schmiedeberger Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Eintracht Elster verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Kai Michael Meene das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Schmiedeberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze (62.).

SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. Die Schmiedeberger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Bilke, Kirschke, Preuß, Oberländer, Höppner (62. Krott), Födisch (62. Gröber), Kühne, Meene, Schneider (82. Schütz)

SV Eintracht Elster: Walter – Schneider, Göbel, Witzel, Schüler (90. Jahn), Kase, Schutzsch (89. Donath), Dietze, Engelhardt, Zoberbier (80. Michael), Lavrov

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218