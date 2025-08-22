Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Höhnstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 110 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Teske für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (55.). Der SV Höhnstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Wiebke Stauch. In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Jannik Twardy erzielt.

MSV Eisleben liegt in Minute 62 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte noch zweimal Gelb. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 90: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Twardy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur drei Minuten darauf konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Die Eisleber sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Höhnstedt

MSV Eisleben: Isensee – Schotte (59. Bobeliuk), Damm, Beese (87. Seidemann), Blankenburg (76. Roos), Twardy, Shtyrbu, Eckstein, Samalius, Zeugner (87. Bloßfeld), Teske (87. Müller)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Aschenbach (72. Balashov), Kropp, Folter, Schauer, Dressel, Schulz (41. Göring), Matz, Raase, Weißenborn (87. Hage), Rickert

Tore: 1:0 Leon Teske (24.), 2:0 Jannik Twardy (62.), 3:0 Jannik Twardy (90.), 4:0 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Simon Odenthal, Sebastian Kriese; Zuschauer: 110