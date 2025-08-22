Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SC Bernburg am Freitag nicht, als er sich vor 130 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

Bernburg/MTU. Das Spiel zwischen Bernburg und Weißenfels ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 11 schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Timm Koch den Ball ins Netz.

30. Minute: SC Bernburg liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf in Minute 56 und Brian Olajide in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Cedrik Staat den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Bernburg erlangte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Bernburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Bernburg rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SSC Weißenfels

SC Bernburg: Schneider – Strobach, F. Lange, Bichtemann (68. L. Lange), Schauer, Krüger, Raeck, Staat, Becker (46. Hilmer), Krishteyn (46. Streithoff), Heitzmann

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Koch (65. Lehmann), Dierichen, Puphal, Schumann, Koch, Luib (65. Necke), Löser, Olajide (74. Purrucker), Raßmann (74. Seemann), Zozulia (84. Kopp)

Tore: 0:1 Yannick Luib (11.), 0:2 Timm Koch (30.), 0:3 Timm Koch (56.), 0:4 Brian Olajide (58.), 1:4 Cedrik Staat (74.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: David Kawitzke, Moritz Winter; Zuschauer: 130