Die Vorrunde bei der Klub-WM hat der SC Magdeburg souverän gemeistert. Die erste richtige Hürde auf dem Weg zum Titel ist das Halbfinale gegen Veszprém am Dienstag.

Im Halbfinale der Klub-WM kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen dem SCM und Veszprém. Hier wird Gisli Kristjansson von Dragan Pechmalbec attackiert.

Kairo/Magdeburg - Nach der Pflicht soll die Kür folgen: Mit dem Halbfinale beginnt die Klub-Weltmeisterschaft in der Neuen Hauptstadt Ägyptens eigentlich erst richtig. Der SC Magdeburg bekommt es am Dienstag (16.15 Uhr) mit Titelverteidiger Veszprém zu tun. Den zweiten Finalteilnehmer spielen ab 19 Uhr (beide Partien bei Dyn) der FC Barcelona und Al Ahly aus.