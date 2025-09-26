Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 85 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Halle/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Höhnstedt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Sebastian Hanke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Dmytro Piven erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

57. Minute: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Lennart Klein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger, Thurm (77. Ihezuru), M. R. Beyer, Kirchbach, Schmidt (66. Hertel), Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kominek, Gehrke-Walther, Hanke (46. Piven), Kanditt (83. Ommih)

SV Höhnstedt: Kalcher – Elstner, Matz, Dressel, Aschenbach, Göring (60. Ruckhardt), Müller (75. Balashov), Schauer, Matz, Schulz, Rickert

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85