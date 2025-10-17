Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der MSV Eisleben von Coach Mike Wiele aus dem Spiel mit dem FC Eintracht Köthen vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 85 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Köthen mit 5:0 (3:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – 10. Minute

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Paul Schotte kam rein für Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (70. Rische), Müller (64. Zeugner), Twardy (75. Eichler), Blankenburg (64. Roos), Bloßfeld, Dimespyra (57. Schotte), Teske, Eckstein, Beese, Shtyrbu

FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh (66. Marschall), Finze, Passou Bitalounani, Dzwonik, Kallenbach, Räber Cruz, Paquo, Abou (79. Richter), Ishchenko, Becker (59. Fritsch)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85