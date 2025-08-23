Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:1) ging der 1. SV Sennewitz von Coach Sebastian Thiele aus dem Spiel mit dem BSV Halle-Ammendorf II vom Platz.

Petersberg/MTU. Fünfmal hat der 1. SV Sennewitz am Samstag gegen die Gegner aus Halle-Ammendorf eingenetzt. 5:1 (2:1) für die Petersberger.

Gleich nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Petersberger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Lucas Seidewitz der Torschütze.

1. SV Sennewitz führt in Minute 25 mit 2:0

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Die Petersberger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Klinge, Aleithe, Kasten, Berner (61. Aldkhawi), Seidewitz, Boettcher, Lorenz, Von Cieminski, Gerlach (75. Hartwig)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Kirchbach (71. Unger), Saul, Piven, Klein, Schieritz (46. Schmidt), Geißler (53. Beyer), Thurm (53. Beyer), Kanditt, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Walter

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36