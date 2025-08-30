Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Gegner aus Reußen untergebracht.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcus Niemeier, als Lennart Klein für Halle-Ammendorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Unger den Ball ins Netz (43.).

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur eine Minute später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erzielen (88.). Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Ivanov (64. Beyer), Kanditt, Unger (59. Schmidt), Dabel (57. Geißler), Klein, Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Thurm, Piven, Kirchbach (57. Walter), Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Besser, Gewinner, Grobstich (63. Krüger), Czaplicki, Herrmann, Schicha, Broda, Schulz, Drewlo (63. Förderreuther), Benze

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35