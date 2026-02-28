Die Turbine Halle II unter Leitung von Trainer Matthias Wirth feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

In Minute 17 schoss Spieler Nummer 4 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (22.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Diego Canabate Kasparek den Ball ins Netz (29.).

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte weiter vor und erkämpfte sich einen Vorsprung. Diego Canabate Kasparek verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (40., 45., 45.+2., 79., 83.). Spielstand 6:1 für die Turbine Halle II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Spieler Nummer 15 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Landsberger aber nicht mehr einholen. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Reußen

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn, Titonis, Braunschweig (69. Dannemann), Kuske, Kasparek (69. Bertram), Kochmann, Hayatou (73. Teichler), Kahle, Nultsch (59. Kallen), Brülls (59. Büchner)

SG Reußen: –

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Diego Canabate Kasparek (29.), 2:1 Diego Canabate Kasparek (40.), 3:1 Diego Canabate Kasparek (45.), 4:1 Gerald Brülls (45.+2), 5:1 Moritz Teichler (79.), 6:1 Niclas Noah Kochmann (83.), 6:2 (87.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Torsten Wünsch, Mario Ganzer; Zuschauer: 84