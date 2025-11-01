Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber 1. SV Sennewitz gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Rico Hoffmann für Hettstedt traf und in Spielminute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Von Cieminski, Bukenya, Dieske, Gerlach, Görlitz, Schmidt, Kasten, Lorenz (83. Herrmann), Seidewitz, Bartschek (61. Horn)

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Döring, Krey, Doberenz, Stein, Kemnitz (57. Bendzko), Svitiukha (66. Krey), Wienholz, Hoffmann (86. Lettau), Kosko

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37