Für den Gastgeber FC Halle-Neustadt endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem FC Halle-Neustadt und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Remis.

Cletus Moh (FC Halle-Neustadt) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

83. Minute FC Halle-Neustadt auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marcell Siedler (Stedten) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stedten erzielen (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Tinto, Müller, Tilahun, Zuleger, Keunang, Abdulrahman (86. Rssom), Moh (49. Teklay), Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Manga (80. Regener)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Prenz (46. Merker), Bielig, Schrötter, Lindau, Böttger, Kaschperk, Grünhage, Müller, Siedler, Thomas (55. Nachtwein)

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35