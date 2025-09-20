Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag auseinander gegangen. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Höhnstedt Kopf an Kopf mit Turbine Halle II – 1:1 in Minute 61

Das rettende Tor für den SV Höhnstedt fiel 16 Minuten nach der Pause, als Danny Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – L. Matz (60. Müller), Balashov, Dressel, Kropp, V. Matz, Rickert, Schauer, Göring, Schulz, Aschenbach (76. Ruckhardt)

Turbine Halle II: Umlauft – Braunschweig, Nultsch, Brülls (61. Titonis), Krziwanie (13. Makosch), Zahn, Hayatou (88. Dannemann), Kochmann (68. Günther), Anders, Everding (76. Fallouti), Heldt

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127