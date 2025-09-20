Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SSV Samswegen 1884 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

5:1 – Eilslebener SV in der Begegnung mit SSV Samswegen 1884 deutlich überlegen

Eilsleben/MTU. Eilsleben – Samswegen: Nachdem der Eilslebener SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit vier Toren in Führung. Endstand: 5:1 (1:1).

David Herbst traf für den SSV Samswegen 1884 in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Börder konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze (15.).

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und SSV Samswegen 1884 – 15. Minute

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte weiter vor und errang einen Vorsprung. Benjamin Sacher schoss und traf in Spielminute 50, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Willms (63. Matthies), Duckstein (81. Gerhardt), Pruhs (46. Sengewald), Haus, Weber (46. Köhler), Reber, Jakobs, Sacher, Derda (69. Wittek), Falk

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Gamroth, Kober, Ermisch, Wagner, Resch (85. Moustafa), Ismail (85. Jahns), Lehmann, Herbst (70. Engler), Nagel (36. Mazlomi), Bartsch

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74