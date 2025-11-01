Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Halle-Neustadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

Felix Schmidt traf für den BSV Halle-Ammendorf II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – Minute 35

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Keitel (80. Neubert), Schmidt (68. Hanke), Kunze, Agwu (77. Kanditt), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Geißler, Kirchbach, Große, Klein, Gonzalez Sospedra (62. Walter)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Zavoloka, Teklay (57. Manga), Keunang (57. Ali Yusuf), Zuleger (66. Barghan), Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Halibei (66. Belay Weldemichael), Müller, Hardt, Stolle

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37