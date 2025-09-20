Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der BSV Halle-Ammendorf II über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

Minute 37: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Jordi Gonzalez Sospedra, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (88.). Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein (89. Kettmann), Große, Bergmann, Thurm (90. Brock), Piven, Beyer, Unger (63. Schieritz), Kirchbach, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Kanditt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Lindenhahn, Balbach (58. Öder), Richter (46. Troitzsch), Hermann, Wittmann, Kleinert, Freund (77. Götz), Dragon, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff