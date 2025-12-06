Der BSV Halle-Ammendorf II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den MSV Eisleben mit 0:2 (0:1).

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Sebastian Eichler (MSV Eisleben) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 zurück – Minute 67

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannik Twardy den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (67.). Damit war der Triumph der Eisleber entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben

BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Klein (76. Ihezuru), Keitel, Piven (60. Ivanov), Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Geißler, Piontek, Kanditt, Vock (60. Eckl), Beyer (60. Walter), Kirchbach

MSV Eisleben: Agapi – Bobeliuk, Eckstein, Olkhovskyi (60. Teske), Seidemann, Damm (85. Bloßfeld), Samalius, Twardy, Beese (60. Rische), Blankenburg, Eichler (77. Zeugner)

Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62