Ergebnis 13. Spieltag BSV Halle-Ammendorf II unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen MSV Eisleben
Der BSV Halle-Ammendorf II hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den MSV Eisleben mit 0:2 (0:1).
Halle/MTU. Das Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Eisleben ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Sebastian Eichler (MSV Eisleben) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 13
BSV Halle-Ammendorf II liegt 0:2 zurück – Minute 67
Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannik Twardy den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (67.). Damit war der Triumph der Eisleber entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der MSV Eisleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – MSV Eisleben
BSV Halle-Ammendorf II: Thurm – Klein (76. Ihezuru), Keitel, Piven (60. Ivanov), Schmidt (54. Gonzalez Sospedra), Geißler, Piontek, Kanditt, Vock (60. Eckl), Beyer (60. Walter), Kirchbach
MSV Eisleben: Agapi – Bobeliuk, Eckstein, Olkhovskyi (60. Teske), Seidemann, Damm (85. Bloßfeld), Samalius, Twardy, Beese (60. Rische), Blankenburg, Eichler (77. Zeugner)
Tore: 0:1 Sebastian Eichler (35.), 0:2 Jannik Twardy (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Michael Frühauf, Thomas Doczekala; Zuschauer: 62