Eine Niederlage für den FC Halle-Neustadt besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II am Samstag 1:2 (1:1) getrennt.

Gregor Reinemann (Turbine Halle II) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Danut Halibei den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

1:1 Ausgleich im Spiel FC Halle-Neustadt gegen Turbine Halle II – 47. Minute

In Minute 57 fiel das letzte Tor der Partie. Zwölf Minuten nach der Pause gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu bescheren (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Hardt, Moh, Tinto, Keunang, Shuba, Teklay (61. Ali Yusuf), Al-Hamdi (67. Burzlaff), Halibei (61. Manga), Müller, Zavoloka

Turbine Halle II: Bergien – Anders (73. Wehse), Ermolaev, Leinhoß, Reinemann (90. Zahn), Kuske, Nultsch (65. Büchner), Krziwanie, Titonis (65. Kasparek), Everding (83. Hayatou), Müller

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45