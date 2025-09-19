Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen hinnehmen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Chris Enrico Besser für Reußen traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen musste einmal Gelb hinnehmen (17.). Die Landsberger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Hans Siebenhühner der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Reußen sicherte (79.). Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Schlegel, Petraj, Obeid, Horlbog, Kalalib Alshabi, Siebald, Stoye (76. Kolle), Fiebiger, Siebenhühner

SG Reußen: Harre – Förderreuther (50. Schinköthe), Broda, Flaschina, Drewlo, Schulz, Herrmann, Hurt, Schicha, Benze, Besser

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115