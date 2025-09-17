Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Eilslebener SV ein 4:3 (3:2)-Triumph über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Eilsleben/MTU. Am Mittwoch haben sich der Eilslebener SV und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (3:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maurice Ninschkewitz für Kleinmühlingen/Zens traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Bördeländer konterten in der 29. Minute. Diesmal war Eike Pruhs der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marcus-Antonio Bach für Eilsleben (39.). Die Partie blieb spannend. Christian Falk (Eilsleben) und Nico Kietzmann (Kleinmühlingen/Zens) trafen in Minute 43 und 45. Maurice Hertel traf für Kleinmühlingen/Zens (80). Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem Eilslebener SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Jerome Luca Gerhardt den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Eilsleben sicherte (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Eilslebener SV: Schmidtke – Köhler, Derda, Matthies (80. Roloff), Weber, Willms (73. M. Badeleben), Haus, Jakobs, Pruhs, Bach (66. Gerhardt), Falk

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert (75. Brösel), Ninschkewitz, Günther, Baartz, Ostwald, Zöbisch, Boese, Pflug (83. Thorau), Kietzmann, Hertel

Tore: 0:1 Maurice Ninschkewitz (3.), 1:1 Eike Pruhs (29.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (39.), 3:1 Christian Falk (43.), 3:2 Nico Kietzmann (45.), 3:3 Maurice Hertel (80.), 4:3 Jerome Luca Gerhardt (90.+5); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Daniel Günther, Rene Kaliske; Zuschauer: 49