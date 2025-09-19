Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den 1. SV Sennewitz heimste der Zörbiger FC am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Zörbig/MTU. Zörbig – Sennewitz: Nachdem der Zörbiger FC an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Zörbiger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Torsten Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

62. Minute Zörbiger FC auf Augenhöhe mit 1. SV Sennewitz – 1:1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zörbiger Mannschaft erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Deidok, Matthias, Kleewein (75. Schönburg), Schindler (84. Janders), Schmidt, Lindemann (46. Teichert), Oertel, Gansen, Hempel, Seliger

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe (51. Harm), Bukenya, Dittrich, Angermann (80. Schmidt), Gerlach, Dieske, Kasten, Görlitz, Boettcher, Seidewitz (83. Herrmann)

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170