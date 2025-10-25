Eine Niederlage für den FC Halle-Neustadt besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Gregor Reinemann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Halle-Neustadt und Turbine Halle II – 1:1 in Minute 45+2

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Reinemann (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Hardt, Shuba, Teklay (61. Ali Yusuf), Keunang, Zavoloka, Moh, Tinto, Halibei (61. Manga)

Turbine Halle II: Bergien – Kuske, Müller, Krziwanie, Everding (83. Hayatou), Ermolaev, Reinemann (90. Zahn), Leinhoß, Titonis (65. Kasparek), Nultsch (65. Büchner), Anders (73. Wehse)

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45