Der SV Kelbra erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 65: SV Kelbra baut Führung auf 2:0 aus

34 Minuten nach der Pause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Rybak, Gurniak, Tagishi (71. Hegenbart), Khudyi, Eis, Nosov, Matschulat (90. Neumann), Barthel, Eßrich (82. Bornkessel)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires, Kowol, Kopp, Ullmann, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Kopp, Drischmann, Rothhoff, Kräuter

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40