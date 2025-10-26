Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war der Magdeburger SV Börde gegenüber der VfB Germania Halberstadt A1 machtlos und wurde 2:5 (0:4) besiegt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Alexander Michl für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cicce Lancine den Ball ins Netz (12.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt A1 steckte einmal Gelb ein. Und auch Tor Nummer drei, vier und fünf konnte der Magdeburg-Torwart nicht verhindern (31, 45, 54.). Der Vorsprung des VfB Germania Halberstadt A1 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Dirk Lehmann kämpfte weiter und in Minute 55 gelang Adrian Rrustemi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 5:1 für die VfB Germania Halberstadt A1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Rrustemi, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (68.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB Germania Halberstadt A1

Magdeburger SV Börde: Richter – Westermann (86. Alali), Kohle, Bittmann, Neumann, Schuster, Dunkel, Lampe (71. Tzschöckell), Lima Sampa, Jahn, Rrustemi

VfB Germania Halberstadt A1: Hasenbalg – Lancine, Leopold, Schürmann (68. Leube), Roßberg, Behrens (80. Stemmler), Schrader (68. Schneider), Michl, Naujoks, Ucke, Simon

Tore: 0:1 Alexander Michl (7.), 0:2 Cicce Lancine (12.), 0:3 Cicce Lancine (31.), 0:4 Cicce Lancine (45.), 0:5 Max Leopold (54.), 1:5 Adrian Rrustemi (55.), 2:5 Adrian Rrustemi (68.); Zuschauer: 25