Der Zörbiger FC errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 79 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tom Matthias erzielt.

Zörbiger FC führt in Minute 35 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Nentwig (46. Lindemann), Teichert, Seliger, Schmidt (73. Deidok), Matthias, Oertel, Moreno Silva, Brenner, Hempel, Gansen (66. Kleewein)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Matz, Raase, Rickert, Balashov, Göring, Matz, Schauer, Dressel, Mergner (70. Aschenbach)

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79