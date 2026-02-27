Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Dessau 05 mit 0:1 (0:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 184 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Bakkush (90. Ali), Schinkel (61. Lytvyn), Ndour (61. May), Culubali Ramos, Prielipp, Zimmermann, Moroz, Jalo (81. Wróblewski), Sonco (88. Schmökel), Seniura

SV Dessau 05: Becker – Biriuk (63. Baumgart), Von Zansen (89. Lübke), Friebe, Pratsch, Horvath, Mieth (72. Stelmak), Barabasch, Werthmann (72. Girke), Berndt, Zoblofsky

Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184