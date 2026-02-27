Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den Haldensleber SC mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 163 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

BSV Halle-Ammendorf erkämpft einen Heimsieg gegen Haldensleber SC mit 2:0

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

28. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank Doppelpack von Pascal Pannier – 2:0

Nur kurz darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (28.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Englich, Winkler, Meyer (77. Schöneck), Pannier (72. Agwu), Schmitz, Hoffmann (72. Klein), Schubert (85. Piontek), Kowalski (85. Bergmann), Niesel

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann, Ebel (51. Mäde), Von Ameln, Ebel, Schunaew, Thieke, Hebekerl (51. Wille), Hevekerl (69. Neumann), Krüger (64. Boege), Hüttl

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163