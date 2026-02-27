Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (2:2).

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 38 wurde das Gegentor durch Carlos Krüger erzielt.

Minute 38 SC Bernburg und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Spielminute. Gleichstand. Der SC Bernburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Nils Erik Fahland traf in der 50. Spielminute. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Litzenberg versenkte den Ball in der 66. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Edozie Christian Chidera den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bernburg sicherte (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Strobach (90. Giemsa), Raeck, Chidera, Schauer, Krüger (81. Staat), Fahland (86. Hilmer), Heitzmann, Becker, Heute (69. Weigel), Schmidt (90. Binkau)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (66. Galushyn), Weimann, Günther, Litzenberg, Böhme, Sumka, Potapenko (80. Born), Hadaschik, Ehrhardt, Ludwig

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154