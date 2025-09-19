Kein Punktgewinn für SG 1948 Reppichau: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen die JSG Lutherkicker einstecken.

Osternienburg/MTU. Die Partie zwischen der SG 1948 Reppichau und der JSG Lutherkicker hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus JSG auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Phillipp Maximilian Storm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 69 wurde das Gegentor durch Elias Sprenger erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

69. Minute SG 1948 Reppichau auf Augenhöhe mit JSG Lutherkicker – 1:1

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Maddox Müller, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu verschaffen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Müller (46. Marx), Wartemann (46. Hamann), Bachmann, Gastberg, Gassner, Storm, Pelz, Stock

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Jentzsch, Giersch (75. Haberzeth), Henze, Müller (90. Polley), Mateus, Sprenger, Dorn, Müller (46. Hassani), Kautzsch, Mrasek (85. Hackl)

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35