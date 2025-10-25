Eine Niederlage für den FC Halle-Neustadt besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Es waren schon 27 Minuten des Spiels vergangen, als Gregor Reinemann für Halle traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Danut Halibei den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel zwölf Minuten nach der Halbzeitpause, als Reinemann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halle sicherte (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Müller, Halibei (61. Manga), Shuba, Hardt, Moh, Keunang, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Zavoloka, Teklay (61. Ali Yusuf)

Turbine Halle II: Bergien – Krziwanie, Everding (83. Hayatou), Reinemann (90. Zahn), Anders (73. Wehse), Titonis (65. Kasparek), Kuske, Müller, Nultsch (65. Büchner), Ermolaev, Leinhoß

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45