Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der Zörbiger FC vor 79 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:0)-Sieg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Zörbig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 79 Besuchern der Sportanlage geboten. Die Zörbiger setzten sich souverän mit 3:1 (3:0) gegen die Gäste aus Höhnstedt durch. Schiedsrichter Marcel Wolf (Sangherhausen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zörbiger legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tom Matthias der Torschütze.

2:0 Vorsprung für Zörbiger FC – 35. Minute

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anpfiff gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu bescheren (51.). Der Zörbiger FC hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Schmidt (73. Deidok), Teichert, Oertel, Matthias, Seliger, Nentwig (46. Lindemann), Gansen (66. Kleewein), Brenner, Hempel

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Rickert, Schauer, Dressel, Raase, Mergner (70. Aschenbach), Matz, Göring, Balashov, Ruckhardt

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79