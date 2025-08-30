Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Wiebke Stauch hat am Samstag vor 141 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze sechs Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Richart Alfred Herrmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:6 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Göring, Müller (45. Balashov), Aschenbach, Matz, Folter, Dressel, Schauer, Kossien (64. Mergner), Raase, Rickert

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (28. Dittrich), Kasten, Gerlach, Berner (60. Herrmann), Von Cieminski, Aleithe, Boettcher, Dieske, Bukenya, Klinge

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141