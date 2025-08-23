Fußball-Landesklasse 5: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SSV 90 Landsberg machtlos und wurde mit 0:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das Match zwischen Stedten und Landsberg ist mit einer klaren 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Die Landsberger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Minute 88: SV Romonta 90 Stedten mit 0:2 im Rückstand

Nur kurz darauf gelang es Benjamin Rappe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Lindau, Siedler (84. Prenz), Bielig, Böttger, Jüttner (73. Schrötter), Kaschperk, Thomas (73. Nachtwein), Höher, Merker, Grünhage

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Voß, Diallo (63. Schlesier), Neumann (12. Reuschel), Berbig, Stryjakowski (77. George), Köhler, Kleeblatt, Rappe, Knorr (61. Knaut), Scheller

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45