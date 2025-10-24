Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das Spiel zwischen Hettstedt und Eisleben ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 38 wurde das zweite Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

38. Minute: FC Hettstedt 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (75.). Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Kosko, Kemnitz (61. Bendzko), J. P. Lettau, Hoffmann, Prokhorenko (46. Mussin), Svitiukha, Uhlig (83. T. Lettau), M. Krey, T. L. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Blankenburg (67. Zeugner), Teske, Beese (55. Behncke), Müller (67. Roos), Aßmann, Dimespyra, Eckstein, Shtyrbu (55. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210