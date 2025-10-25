Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der Zörbiger FC vor 79 Fußballfans über einen soliden 3:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Höhnstedt freuen.

Zörbig/MTU. Die 79 Besucher der Sportanlage haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zörbiger schlugen die Gäste aus Höhnstedt mit 3:1 (3:0) souverän. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Wolf (Sangherhausen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Colin Seliger (Zörbiger FC) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Matthias den Ball ins Netz.

Minute 35: Zörbiger FC baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 42: Zörbig traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Seliger ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Sechs Minuten nach Anpfiff gelang es Vincent Matz, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein Tor zu verschaffen (51.). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Höhnstedt

Zörbiger FC: Koller – Moreno Silva, Oertel, Schmidt (73. Deidok), Brenner, Seliger, Gansen (66. Kleewein), Teichert, Matthias, Hempel, Nentwig (46. Lindemann)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Göring, Balashov, Schauer, Ruckhardt, Raase, Rickert, Dressel, Matz, Matz, Mergner (70. Aschenbach)

Tore: 1:0 Colin Seliger (6.), 2:0 Tom Matthias (35.), 3:0 Colin Seliger (42.), 3:1 Vincent Matz (51.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steffen Klaus; Zuschauer: 79