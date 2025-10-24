Eine bittere Schlappe erlitt der FC Hettstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den MSV Eisleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 210 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

FC Hettstedt sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Oliver Bendzko kam rein für Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Tom Christian Seidemann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (75.). Die Hettstedter sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – T. L. Krey, Uhlig (83. T. Lettau), Hoffmann, Kosko, Svitiukha, Kemnitz (61. Bendzko), Prokhorenko (46. Mussin), Wienholz, J. P. Lettau, M. Krey

MSV Eisleben: Isensee – Müller (67. Roos), Beese (55. Behncke), Teske, Blankenburg (67. Zeugner), Dimespyra, Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Aßmann, Eckstein, Shtyrbu (55. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210