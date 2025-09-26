Eine bittere Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den FC Eintracht Köthen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 30 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Die 30 Zuschauer auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Alhassana Diawara (FC Eintracht Köthen) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (74.). Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Wittmann, Richter (46. Dinter), M. Kleinert, Balbach, Dragon (60. Ranft), Öder, Lindenhahn, A. Kleinert

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (76. Dannenberg), Ishchenko (87. Abou), Finze, Kallenbach, Diawara (36. Passou Bitalounani), Becker, Dzwonik (90. Al-Ghashm), Räber Cruz, Paquo, Marschall (65. Fritsch)

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30