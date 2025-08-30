Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den 1. SV Sennewitz vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

SV Höhnstedt liegt 0:2 zurück – Minute 39

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Bereits zwei Spielminuten später konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Dressel, Göring, Aschenbach, Raase, Folter, Rickert, Müller (45. Balashov), Matz, Kossien (64. Mergner)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Aleithe, Von Cieminski, Kasten, Seidewitz (28. Dittrich), Bukenya, Klinge, Berner (60. Herrmann), Gerlach, Dieske, Boettcher

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141