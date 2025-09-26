Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II in der Partie gegen den FC Eintracht Köthen letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Helene Schmalfeld hat am Freitag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Dölau / ganze fünf Tore kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Alhassana Diawara für Köthen traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Marcel Grzegorz Dzwonik (17.) erzielt wurde.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Robert Völkner musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Michl Winter konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 46 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FC Eintracht Köthen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Finn Kallenbach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (74.). Die Hallenser sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Eintracht Köthen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Balbach, A. Kleinert, Richter (46. Dinter), Troitzsch, Dragon (60. Ranft), Öder, Wittmann, M. Kleinert, Lindenhahn

FC Eintracht Köthen: Friese – Marschall (65. Fritsch), Dzwonik (90. Al-Ghashm), Winter (76. Dannenberg), Diawara (36. Passou Bitalounani), Kallenbach, Paquo, Ishchenko (87. Abou), Finze, Räber Cruz, Becker

Tore: 0:1 Alhassana Diawara (8.), 0:2 Marcel Grzegorz Dzwonik (17.), 0:3 Michl Winter (24.), 0:4 Michl Winter (46.), 1:4 Norman Öder (64.), 1:5 Finn Kallenbach (74.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Marek Scholz, Justin Geese; Zuschauer: 30