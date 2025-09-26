Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Medizin Uchtspringe ein 2:1 (1:0)-Triumph über den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 217 Besucher der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Uchtspringer schlugen die Gäste aus Möringer mit 2:1 (1:0) knapp.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Michael Adam mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Uchtspringer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Medizin Uchtspringe führt nach 50 Minuten 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Patrick Huch, den Ball ins Netz zu befördern und den Möringerern noch ein Tor zu verschaffen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Uchtspringer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Möringer Sportverein

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Staykovski, Stoppa, Klukas (90. Lübke), Adam, Brinkmann (83. Wiemann), Schadow, Pagels (59. Wolter), Rostomyan (71. Kölsch), S. Ziesmann, Bosse

Möringer Sportverein: Bauer – Müller, Hutsu, Schilling, Täger, Bünnig (80. Eggert), Kumpe (65. Prüfer), Huch (86. Bade), Schönburg, Köppe, Wendt

Tore: 1:0 Michael Adam (29.), 2:0 Zohrab Rostomyan (50.), 2:1 Patrick Huch (53.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Marcel Friebe, Steve Weise; Zuschauer: 217