Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg.

Bismark/MTU. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Handwerk Magdeburg haben sich am Freitag gemessen und trennten sich 3:2 (1:2). In einer unverhofften Wende hat der TuS Schwarz-Weiß Bismark nach einem deutlichen Rückstand die SG Handwerk Magdeburg mit einem 3:2 (1:2) bezwungen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive vier Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jamie Noel Kuster für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Mohamed Traore der Torschütze.

TuS Schwarz-Weiß Bismark sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 25

Bismark war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 22 schoss und traf (45.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 22 Minuten legte das Team von Marko Kapahnke nach und netzte ein weiteres Mal ein (67). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Hildebrandt, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Bismarker Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+4). Der TuS Schwarz-Weiß Bismark sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Handwerk Magdeburg

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Pietsch, Schulze, Jubert (32. Storbeck), Nikolai, Haberkorn, Hildebrandt, Buchholz, Seeger, Schmidt, Kalbe

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Younesi (60. Bostani), Traore, Bode, Franke, Wilke, Khalaf, Solomon, Alabdullah, Kuster, Bajaha

Tore: 0:1 Jamie Noel Kuster (4.), 0:2 Mohamed Traore (25.), 1:2 Benn Malthe Buchholz (45.), 2:2 Felix Nikolai (67.), 3:2 Moritz Hildebrandt (90.+4); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Zuschauer: 51