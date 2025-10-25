Der FC Eintracht Köthen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:2 (0:1).

Köthen/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Mathias Blum mit 0:2 (0:1) gegen Sennewitz eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Rudolph, als Niklas Kasten für Sennewitz traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück – 79. Minute

34 Minuten nach der Pause konnte John Viany Bukenya (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 2:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (65. Fritsch), Diawara, Kallenbach, Passou Bitalounani, Winter (67. Marschall), Dzwonik, Finze, Sawaneh (72. Becker), Paquo, Räber Cruz

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Angermann (76. Bartschek), Schmidt (88. Horn), Kasten, Lorenz (74. Seidewitz), Görlitz, Berner (46. Herrmann), Von Cieminski, Bukenya, Boettcher (54. Salomon), Gerlach

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40