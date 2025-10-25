Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 65

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Luca Connor Matschulat den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (79.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Eis, Eßrich (82. Bornkessel), Gurniak, Khudyi, Nosov, Rybak, Tagishi (71. Hegenbart), Matschulat (90. Neumann), Shpikula

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Rothhoff, Drischmann, Ullmann, Kopp, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Dos Prazeres Pires, Kowol, Kräuter

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40